Мозес назвал «Спартак» одним из величайших клубов Европы

Новичок московского «Спартака» Виктор Мозес поделился впечатлениями от перехода в столичный клуб.

Полузащитник перешел в стан красно-белых из лондонского «Челси» на правах аренды.

«Всем привет! Очень рад переходу в «Спартак», это один из величайших клубов в Европе. Не могу дождаться встречи с новыми одноклубниками. Сезон обещает быть интересным. Вперед, «Спартак»!» — сказал Мозес в видеообращении, опубликованном в Instagram клуба.

С января 2020 года Мозес выступал на правах аренды в миланском «Интере». Он принял участие в 20 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о переходе Мозеса.