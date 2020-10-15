Белорусская баскетболистка рассказала об ужасных условиях в СИЗО

Антон Борисов

Бронзовый призер чемпионата Европы, финалистка женской Национальной баскетбольной лиги (WNBA) Елена Левченко рассказала об условиях содержания в минском СИЗО на улице Окрестина.

Спортсменка заявила, что в изоляторе ставят под угрозу состояние ее здоровья. По словам баскетболистки, последние 13 суток она спала на холодных металлических балках, а матрас и постельное белье были изъяты. Левченко отметила, что две недели не было горячей воды и слива в туалете.

«Последний раз нас водили гулять пять дней назад. Вся эта антисанитария привела к тому, что у меня появились вши. Обострились мои старые заболевания – позвоночные грыжи», – приводит слова баскетболистки Tribuna.com.

С августа в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста. Участники акций не согласны с официальными итогами выборов президента страны, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Также протестующие требуют проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.

Ранее сообщалось, что белорусской баскетболистке продлили арест.