Тренер ЦСКА: Трусова и Косторная захотели перейти туда, где больше финансов

Тренер ЦСКА Сергей Давыдов поделился мнением о переходах в фигурном катании, сообщает «Спорт-экспресс». Давыдов считает, что если человек захотел перейти туда, где больше финансов, они пойдут, и их ничем не удержишь. Тренер также сказал, что его подопечных тоже звали, и не в одну школу, однако их пока удается удержать.

«Если человек захотел перейти туда, где больше финансов, как это сделали Трусова и Косторная, они пойдут, и ты их ничем не удержишь. Оговорюсь, что я не знаю всей предыстории, но похоже, что им предложили более выгодные условия. В данном случае все внутри спортсмена, вот сложилось так, не понравилось ему что-то — он разворачивается и уходит. Сделать мы ничего не можем» - сказал Давыдов.

Напомним, что россиянка Александра Трусова и ряд других фигуристов перебрались в академию Евгения Плющенко из группы Этери Тутберидзе.

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