Зобнин рассказал о разговоре с Черчесовым в перерыве матча с Венгрией

Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал, о чем говорил с футболистами главный тренер команды Станислав Черчесов в перерыве матча Лиги наций против Венгрии, передает «Матч ТВ».

Встреча завершилась нулевой ничьей. Подопечные Черчесова продолжают лидировать в своей группе, набрав восемь очков. Венгры, которые расположились на второй строчке, имеют семь баллов.

«Указал на какие-то тактические нюансы. Нельзя сказать, что он накачал нас как-то, что мы побежали. Говорили, как прессинговать, как вскрывать оборону», — поделился Зобнин.

Ранее сообщалось, что сборная России впервые потеряла очки в матчах с Венгрией.