Сборная России впервые потеряла очки в матчах с Венгрией
Анастасия Мартыненко
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Национальная сборная России впервые потеряла очки в матчах с командой Венгрии, сообщает Sports.ru.
14 октября подопечные Станислава Черчесова в рамках Лиги наций сыграли с венгерской командой со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Российская сборная провела четвертый официальный поединок против венгров, до этого трижды команда одерживала победы — в отборе чемпионата мира — 1994 (3:1 и 3:0) и в первой встрече текущего розыгрыша Лиги наций в Будапеште (3:2).
Ранее сообщалось, что Россия сыграла вничью с Венгрией в матче Лиги наций.