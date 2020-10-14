Исинбаева нанесла свою путаную речь перед Путиным на толстовку

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева в эфире «Вечернего Урганта» показала толстовку, на которую нанесена речь, сказанная ею президенту России Владимиру Путину. Видео опубликовано на YouTube-канале шоу.

«Все, что со мной произошло, сподвигло нас решиться и выпустить эксклюзивные худи», — сказала бывшая спортсменка.

В разговоре с президентом страны Исинбаева не смогла сформулировать фразу.

«Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это ваша, ваша цель… но наша задача… вернее нет. В общем, мы делаем то, что вы сказали», — сказала тогда олимпийская чемпионка.

Ранее Исинбаева рассказала, как просила 15 миллионов рублей у Путина.