Плющенко анонсировал открытие собственного катка

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко анонсировал скорое открытие собственного катка на своей странице в Instagram. По словам бывшего фигуриста, работа кипит и находится на финишной прямой.

«Надеюсь, на мой день рождения (3 ноября) сделаем тестовое открытие! Как я обещал, будет много льда в «Ангелах Плющенко», – написал Плющенко.

Ранее Плющенко отреагировал на критику директора «Самбо-70».