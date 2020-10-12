В Белоруссии избили брата Домрачевой и шурина Бьорндалена

Брата четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой Никиту избили на акции протеста в Минске, сообщает Tut.by.

По словам Домрачева, который является шурином восьмикратному олимпийскому чемпиону Уле Эйнару Бьорндалену, он ехал на велосипеде к матери, когда его схватили силовики.

«Ничего не объясняя, они начали бить меня. У меня посыпались искры из глаз, текла по голове кровь. Там мне угрожали, тыкали дубинкой. От ударов и крови на лице я ничего не видел», — сказал он.

Позже брата белорусской спортсменки привезли в отделение милиции.

«Там из документов переписали мои данные, сфотографировали меня, показания никто не брал. В этот же момент мне принесли готовый протокол со всеми показаниями сотрудников, но прочитать не дали», — добавил Домрачев.

В протоколе было указано, что он участвовал в несанкционированном массовом мероприятии.

В августе после выборов президента страны Домрачева высказалась о протестах в Белоруссии и призвала обе стороны конфликта уважать друг друга, за что ее осудили пользователи сети.

С августа в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста. Участники акций требуют отставки Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.

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