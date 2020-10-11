Рудковская возмущена судейством на Кубке России

Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, раскритиковала судейство после короткой программы на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в сториз своего Instagram.

Александра Трусова, перешедшая в мае из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко, получила за короткую программу 75,77 балла и занимает третье место. Перед произвольной программой лидирует ученица Тутберидзе Камила Валиева, прокат которой судьи оценили в 85,10 балла.

«Александра Трусова — боец! Времена другие сейчас! Пора уже адекватные баллы спортсменам ставить! Надеюсь, сегодня будут адекватно судить всех спортсменов! А мальчиков, кстати, адекватно судят. Не знаете, почему?» — написала Рудковская.

Также продюсер высказала свое мнение о реакции болельщиков на оценки Станиславы Константиновой.

«А это реакция зрителей на четвертое место Станиславы Константиновой. Почитайте всю прессу! Что это? Отрыв в 10 баллов? Это как?».

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