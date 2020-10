Американский журналист назвал забавным судейство на этапе КР по фигурному катанию

Американский журналист Джеки Вонг прокомментировал судейство на московском этапе Кубка России по фигурному катанию.

Напомним, Александра Трусова после короткой программы идет на третьем месте, набрав 75,77 балла.

Некоторые эксперты считают, что Трусова заслужила более высоких оценок.



«Забавно, когда одна фигуристка показывает заметные улучшения, а ее компоненты остаются прежними. Другая спортсменка остается на высоком уровне, а ее компоненты увеличивается на 10% по сравнению с прошлым сезоном», — написал Вонг в Twitter.

Ранее Трусова рассказала о своей задаче на этап Кубка России в Москве.

It's funny how one skater shows visible improvements and their PCS remains the same, and another skater shows basically the same level of (very strong) skating and their PCS goes up 10% from last season