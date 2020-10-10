Бузова расплакалась на съемках «Ледникового периода»

Певица Ольга Бузова расплакалась на шоу «Ледниковый период».

Бузова выступает в паре с олимпийским чемпионом 2014 года Дмитрием Соловьевым.



«На меня нельзя кричать. Если на меня кто-то ругается, то бесполезно мне что-то объяснять. Дима понимает мои страхи и очень бережно ко мне относится. Я даже растрогалась», — сказала певица в видео, которое опубликовано на YouTube-канале «Ледникового периода».

Ранее Бузова рассказала о своей цели в шоу «Ледниковый период».