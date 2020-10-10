В «Мегаспорте» выявили нарушения мер профилактики коронавируса

Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса во дворце спорта «Мегаспорт», передает РИА «Новости».

Оксана Панова, эксперт столичного управления Роспотребнадзора, отметила, что в «Мегаспорте» не соблюдаются нормы социального дистанцирования на входе.

Также выявлены нарушения соблюдения полноты дезинфекционного режима.

Дворец спорта может быть оштрафован на сумму до 500 тысяч рублей или его деятельность могут приостановить на срок до 90 суток.



Ранее сообщалось о том, что «Открытие Арену» закроют за нарушение мер безопасности по COVID-19.