Авербух обратился к критикам Загитовой
Андрей Черников
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Российский фигурист Илья Авербух обратился к критикам Алины Загитовой.
Напомним, олимпийская чемпионка 2018 года является соведущей Алексея Ягудина в шоу «Ледниковый период». Из-за съемок она снялась с контрольных прокатов сборной России.
«Я не понимаю этого самоутверждения людей в своем негативном отношении к Алине. Пожалуйста, уважайте человека созидающего и трудящегося», — сказал Авербух в эфире «Одноклассников».
Также Авербух отметил, что Загитова идет дальше и развивается в новой сфере.
Ранее Загитова рассказала о волнении во время съемок «Ледникового периода».