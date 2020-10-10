Авербух обратился к критикам Загитовой

Российский фигурист Илья Авербух обратился к критикам Алины Загитовой.

Напомним, олимпийская чемпионка 2018 года является соведущей Алексея Ягудина в шоу «Ледниковый период». Из-за съемок она снялась с контрольных прокатов сборной России.

«Я не понимаю этого самоутверждения людей в своем негативном отношении к Алине. Пожалуйста, уважайте человека созидающего и трудящегося», — сказал Авербух в эфире «Одноклассников».

Также Авербух отметил, что Загитова идет дальше и развивается в новой сфере.



Ранее Загитова рассказала о волнении во время съемок «Ледникового периода».