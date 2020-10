Игрок «Челси» Мозес прошел медобследование для «Спартака»

Полузащитник лондонского «Челси» Виктор Мозес прошел медобследование перед переходом в московский «Спартак», сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, нигерийский футболист заключит полноценный контракт, хотя ранее сообщалось, что красно-белые возьмут игрока на правах аренды.

Отмечается, что соглашение будет рассчитано на три года.

В своей карьере Мозес помимо «Челси» выступал за английские «Кристал Пэлас», «Уиган Атлетик», «Ливерпуль», «Сток Сити», «Вест Хэм Юнайтед», турецкий «Фенербахче» и миланский «Интер».

Ранее сообщалось, что переход Мозеса из «Челси» в «Спартак» может сорваться.

