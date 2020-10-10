Петр Ян назвал лучших российских бойцов ММА
Василий Учаев
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян назвал лучших российских бойцов смешанного стиля (MMA).
»Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов. Магомед Исмаилов тоже нормально исполняет — делает шум, гам. Забит Магомедшарипов, Александр Волков... Вадим Немков достойный, крепкий боец... У нас очень много хороших бойцов, топ-5 сложно составить», — цитирует бойца «Спорт-Экспресс».
Ян провел в профессиональной карьере 16 поединков, в которых одержал 15 побед и потерпел одно поражение.
Ранее Ян рассказал о разговоре с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.