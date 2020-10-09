«К черту COVID-19»: Ибрагимович поборол коронавирус

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вылечился от коронавируса. Об этом 39-летний форвард сообщил в своем Twitter.

«Вы вылечились!» Органы здравоохранения предупредили меня: «Карантин закончился, можете выходить!» — написал Ибрагимович, сопроводив сообщение хештегами «к черту COVID-19» и «бог идет к вам».

О том, что шведский нападающий «россонери» заразился коронавирусом, стало известно 24 сентября. 8 октября его повторный тест на COVID-19 также дал положительный результат.

Отмечается, что теперь Ибрагимович сможет присоединиться к общей группе «Милана» и начать подготовку к дерби с «Интером», которое запланировано на 17 октября в рамках 4-го тура итальянской Серии А. В текущем сезоне шведский форвард принял участие в одном матче чемпионата Италии и забил два мяча.