Фигуристка Медведева опубликовала видео из больницы
Андрей Черников
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Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в Instagram видео из больницы.
Напомним, 8 октября спортсменка снялась с этапа Кубка России в Москве из-за травмы спины. Она была госпитализирована.
«Не знаю, доброе или нет, но утро точно», — написала Медведева.
Россиянка является двукратной чемпионкой мира и Европы.
Ранее сообщалось о том, что Медведева может вернуться на лед до конца сезона.