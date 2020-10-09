Фигуристка Медведева опубликовала видео из больницы

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в Instagram видео из больницы.

Напомним, 8 октября спортсменка снялась с этапа Кубка России в Москве из-за травмы спины. Она была госпитализирована.

«Не знаю, доброе или нет, но утро точно», — написала Медведева.



Россиянка является двукратной чемпионкой мира и Европы.



Ранее сообщалось о том, что Медведева может вернуться на лед до конца сезона.