Игрока «Спартака» отправили во вторую команду по смс

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал о том, что еще ни разу не виделся с главным тренером московкой команды Доменико Тедеско, передает «Матч ТВ».

Игрок поделился, что не провел под руководством специалиста ни одной тренировки. Футболист все время был в аренде, а проявить себя за основную команду столичного клуба ему не дали.

«Шанс обычно дают в матче, а тут я даже не виделся с немецким специалистом. Не провел ни одной тренировки. Так было со всеми ребятами, кто вернулся из аренды. Всех отправили во вторую команду по смс», — заявил Ломовицкий.

Хавбек выступает в тульском «Арсенале» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ждет суд за несоблюдение санитарных норм.