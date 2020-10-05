«Спартак» обратился к фанатам «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед»

Анастасия Мартыненко

Московский «Спартак» обратился к поклонникам «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» в своем Twitter.

В четвертом туре Английской премьер-лиги (АПЛ) «красные дьяволы» были разгромлены «Тоттенхэмом» со счетом 1:6, а подопечные Юргена Клоппа потерпели сенсационное поражение от «Астон Виллы» — 2:7. «Спартак» предложил фанатам английских клубов посмотреть на сэйвы голкипера Александра Максименко в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» (1:1).

«Дорогие болельщики «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», если вы забыли, как вратари делают сэйвы, то посмотрите, что наш Александр Максименко сделал вчера в матче с «Зенитом».

С уважением, «Спартак», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что «Химки» с иронией сравнили себя с «Ливерпулем».