Россиянку подозревают в участии в договорном матче на «Ролан Гаррос»

Российскую теннисистку Яну Сизикову подозревают в проведении договорного поединка на турнире »Ролан Гаррос», сообщает Welt.

Tennis Integrity Unit (теннисная антикоррупционная организация) и французская полиция начали расследование по делу о договорном матче на турнире. По информации источника, подозрение вызвал поединок Сизовой и представительницы США Мэдисон Бренгл, когда они уступили румынскому дуэту Патриции Марии Циг и Андрея Миту (6:7, 4:6).

Сообщается, что были сделаны подозрительные ставки на то, что российско-американская пара уступит в пятом гейме второй партии, что и произошло — Сизикова подавала и допустила две двойных ошибки, а гейм они с Бренгл проиграли под ноль.

Ранее сообщалось, что Джокович обогнал Федерера по количеству выигранных матчей на РГ.