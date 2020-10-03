«Спартак» и «Зенит» объявили составы на матч РПЛ
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» объявили составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Урунов, Понсе, Ларссон, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Мостовой, Барриос, Дзюба, Малком, Ловрен, Оздоев, Ерохин.
Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Евгений Кафельников допустил, что судьи повлияют на результат матча «Спартак» — «Зенит».