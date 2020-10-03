Российский боксер Ковалев признал вину в деле о нападении на женщину

Бывший российский чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF Сергей Ковалев признал свою вину в ходе судебного заседания по делу о нападении на американскую модель Джейми Фронтц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.

Накануне стало известно, что 37-летний россиянин был приговорен к трем годам тюремного заключения условно.

Отмечается, что спортсмен избежал сурового наказания после того, как заключил сделку с прокуратурой и признал свою вину за участие в драке, произнесение оскорбительных слов и нарушение тишины. Также Ковалеву были присуждены два дня тюремного заключения, однако боксер не будет отправлен под стражу, так как уже отбыл это наказание. Россиянин обязан пройти курс управления гневом и заплатить $220 для возмещения расходов на судебные издержки.

В своей карьере Сергей Ковалев одержал 34 победы при четырех поражениях. Еще один поединок с его участием завершился вничью. Свой последний бой россиянин провел в ноябре 2019 года, уступив нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и потеряв титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.