Ягудин поведал о появившейся «химии» между ним и Загитовой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о сотрудничестве с чемпионкой Пхенчхана-2018 Алиной Загитовой в рамках работы в качестве ведущих ледового шоу «Ледниковой период». Новый сезон проекта начнется 3 октября.

«Мы с Алиной сложились как пара соведущих, между нами появилась «химия». Хотя и говорят, что первый блин комом, но наш блин не был комом. Это был хороший поджаристый блин. Было очень тяжело начинать этот проект, потому что Алина никогда не работала в качестве ведущей. Сейчас она делает прорыв — каждая ее съемка все лучше и лучше. Под Алиной как будто плавится лед. Она просто выходит и очаровывает всех», — заявил Ягудин в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

Загитова в своей карьере выиграла все личные международные соревнования. В ее активе победа в финале Гран-при, чемпионатах России, Европы и мира, а также золото Олимпийских игр — 2018. В декабре 2019 года фигуристка приняла решение приостановить соревновательную карьеру.

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