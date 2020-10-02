Президент Российской Федерации Владимир Путин окажет помощь заявке на проведение Кубка мира по регби в России, передает RT.

Об этом рассказал председатель Высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

«Год назад Путин дал поручение принять участие в заявочной кампании на проведение Кубка мира по регби в 2027 или 2031 годах», — сказал Артемьев на заседании Высшего совета ФРР

Функционер отметил, что он пришел к президенту, чтобы попросить организационной и финансовой помощи, а он на этой бумаге написал «Согласен».



Ранее «Слава» обыграла ЦСКА в заключительном матче чемпионата России по регби.