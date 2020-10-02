Путин окажет помощь заявке на проведение Кубка мира по регби в России
Андрей Черников
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Президент Российской Федерации Владимир Путин окажет помощь заявке на проведение Кубка мира по регби в России, передает RT.
Об этом рассказал председатель Высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.
«Год назад Путин дал поручение принять участие в заявочной кампании на проведение Кубка мира по регби в 2027 или 2031 годах», — сказал Артемьев на заседании Высшего совета ФРР
Функционер отметил, что он пришел к президенту, чтобы попросить организационной и финансовой помощи, а он на этой бумаге написал «Согласен».
Ранее «Слава» обыграла ЦСКА в заключительном матче чемпионата России по регби.