Поединок Чимаева возглавит один из ноябрьских турниров UFC

Поединок бойца Хамзата Чимаева возглавит один из ноябрьских турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает журналист Фара Ханнун в Twitter.

Напомним, спортсмен чеченского происхождения выступает за Швецию.



Отмечается, что соперником Чимаева не станет бразилец Дэмиан Майя. Швед провел в UFC три поединка, одержав три победы.

Ранее российского бойца уволили из UFC.

