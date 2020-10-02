Поединок Чимаева возглавит один из ноябрьских турниров UFC
Андрей Черников
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Поединок бойца Хамзата Чимаева возглавит один из ноябрьских турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает журналист Фара Ханнун в Twitter.
Напомним, спортсмен чеченского происхождения выступает за Швецию.
Отмечается, что соперником Чимаева не станет бразилец Дэмиан Майя. Швед провел в UFC три поединка, одержав три победы.
Ранее российского бойца уволили из UFC.
Here's my full interview with Dana White from today talking McGregor/Poirier, surprise for Khabib, Chimaev, Jones/Adesanya, Michael Chandler and more: https://t.co/EWtBKFkSbD— Farah Hannoun (@Farah_Hannoun) October 2, 2020