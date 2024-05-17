Мостовой оценил шансы «Динамо» на победу в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что лидеру Российской премьер-лиги (РПЛ) московскому «Динамо» предстоит сыграть два матча жизни на финише турнира, передает «Чемпионат».

«Думаю, 50 на 50, что «Динамо» станет чемпионом в предстоящем туре. Не совсем верится, что «Краснодар» и «Зенит» проиграют свои матчи. Впереди у «Динамо» даже два матча жизни», — сказал Мостовой.

Московское «Динамо» борется за победу в Российской премьер-лиге. За два тура до конца подопечные Марцела Лички возглавляют турнирную таблицу, набрав 53 очка и на два балла опережая идущий вторым петербургский «Зенит». Замыкает тройку лучших «Краснодар», имеющий в активе 50 очков.

До конца чемпионата «Динамо» сыграет домашний матч с самарскими «Крыльями Советов», который состоится 18 мая и начнется в 14:00 по московскому времени, а также сразится с «Краснодаром» — 25-го числа. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее Ольга Смородская заявила, что сомневается в победе «Динамо» в РПЛ.