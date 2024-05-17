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Еще одно тело мужчины нашли в пограничной с Украиной реке Тисе

В реке Тисе на границе Украины и Румынии обнаружили 31-е тело мужчины

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Тело еще одного погибшего мужчины обнаружили в реке Тисе на границе Украины и Румынии. Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

«Очередной утопленник в реке Тисе. Это 31-й трагический случай по счету», — написал он.

Журналист уточнил, что тело обнаружили чуть ниже Велятинского моста, в районе города Хуст в Закарпатской области.

Такое число смертей на Украине связывают с тем, что мужчины призывного возраста пытаются покинут Украину нелегально, в том числе и рискуя жизнью.

До этого в США рассказали о тысячах плывущих с Украины в Румынию уклонистов. По данным газеты The New York Times, тысячи желающих избежать мобилизации украинцев вплавь пересекают реку Тиса. В статье обратили внимание, что бегство мужчин от мобилизации и их нежелание защищать родину — большая проблема, стоящая перед Киевом.

Накануне на украинско-польской границе образовались очереди на выезд из страны, в преддверии 18 мая, когда вступает в силу закон об ужесточении мобилизации.

Ранее Верховная рада приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине.

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