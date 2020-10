Менеджер Хабиба пообещал грандиозный сюрприз

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз высказался о будущем россиянина в промоушене.

Представитель Нурмагомедова отметил, что соперником не будет Конор Макгрегор или Жорж Сен-Пьер.

«Это полностью между мной и Даной Уайтом. Это будет что-то грандиозное. Но давайте проявим некоторое уважение к Джастину. Это лучший бой за титул в легком весе в истории», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

24 октября в Абу-Даби на турнире UFC 254 Нурмагомедов проведет поединок против американца Джастина Гэтжи. Россиянин провел в профессиональной карьере 28 поединков и одержал 28 побед. В активе американца 22 победы и два поражения.

Ранее Хабиб заявил, что его бойцовский IQ гораздо выше навыков Гэтжи.

I can guarantee you that surprise won't be conor or GSP

It's completely between me and Dana

It will be something big

But let's show some respect to Justin

This is the best lightweight title bout in the history