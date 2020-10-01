Хабиб уверен, что его бойцовский IQ гораздо выше навыков Гэтжи

Непобежденный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выразил мнение, что он является куда более сильным спортсменом, нежели американец Джастин Гэтжи.

Напомним, что главный поединок 2020 года Хабиб — Гэтжи назначен на 24 октября.

«Не считаю, что наша схватка станет шахматами. Мой бойцовский IQ гораздо выше.

Да, Гэтжи жесткий и стойкий боец, но в вопросах стратегии я куда сильнее. Он любит кровь, обожает биться. У него есть дух и сердце... Могу сказать, что у него крайне сильный тренер. Если посмотреть его последний бой с Тони Фергюсоном, он давал Гэтжи отличные советы», — заметил Хабиб на медиа-дне к UFC 254.

Ранее Хабиб ответил пожелавшему увидеть его в крови Гэтжи.