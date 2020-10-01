Хабиб уверен, что его бойцовский IQ гораздо выше навыков Гэтжи
Анатолий Ильинский
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Непобежденный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выразил мнение, что он является куда более сильным спортсменом, нежели американец Джастин Гэтжи.
Напомним, что главный поединок 2020 года Хабиб — Гэтжи назначен на 24 октября.
«Не считаю, что наша схватка станет шахматами. Мой бойцовский IQ гораздо выше.
Да, Гэтжи жесткий и стойкий боец, но в вопросах стратегии я куда сильнее. Он любит кровь, обожает биться. У него есть дух и сердце... Могу сказать, что у него крайне сильный тренер. Если посмотреть его последний бой с Тони Фергюсоном, он давал Гэтжи отличные советы», — заметил Хабиб на медиа-дне к UFC 254.