Вратарь «Далласа» Худобин поделился эмоциями после проигранного финала Кубка Стэнли

Вратарь «Далласа» Антон Худобин поделился эмоциями после проигранного финала Кубка Стэнли.

Напомним, в финальной серии «Старз» уступил «Тампе-Бэй Лайтинг» со счетом 4:2.

«Сейчас чувств нет. Просто пусто. Мы не победители. Но характер в этой комнате невероятный. Послушайте, что было в прошлом, это прошлое. Прямо сейчас будущее и настоящее. Давайте думать об этом», — передает слова Худобина журналист Тейлор Бэрд в Twitter.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось о том, что четыре россиянина впервые стали обладателями Кубка Стэнли.

"There's no feelings right now. Just empty," Anton Khudobin said about the loss. pic.twitter.com/RshnPGv40B