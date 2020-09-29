Вратарь «Далласа» Худобин поделился эмоциями после проигранного финала Кубка Стэнли
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Вратарь «Далласа» Антон Худобин поделился эмоциями после проигранного финала Кубка Стэнли.
Напомним, в финальной серии «Старз» уступил «Тампе-Бэй Лайтинг» со счетом 4:2.
«Сейчас чувств нет. Просто пусто. Мы не победители. Но характер в этой комнате невероятный. Послушайте, что было в прошлом, это прошлое. Прямо сейчас будущее и настоящее. Давайте думать об этом», — передает слова Худобина журналист Тейлор Бэрд в Twitter.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось о том, что четыре россиянина впервые стали обладателями Кубка Стэнли.
"There's no feelings right now. Just empty," Anton Khudobin said about the loss. pic.twitter.com/RshnPGv40B— Taylor Baird (@taylordbaird) September 29, 2020