Экс-глава медштаба «Спартака» готов отправиться в зону военных действий в Карабахе

Бывший глава медицинского штаба московского «Спартака», ныне заместитель директора армянского клуба «Урарту» по медицинской части Михаил Вартапетов выразил готовность отправиться в зону военных действий в Нагорном Карабахе в качестве врача.

«Целая партия медиков была отправлена в Карабах. Нет такого, что кого-то по принуждению отправляют, происходит мобилизация из-под палки. В основном, все идет добровольно. Возможно, мои знания и опыт тоже пригодятся, ведь многие годы я работал в реанимационной бригаде скорой помощи. Если такая необходимость будет, значит, буду помогать в том объеме, который необходим. Либо в Ереване, либо непосредственно в Карабахе. Я готов к этому», — цитирует Вартапетова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что из-за военного конфликта в Карабахе может быть отменен чемпионат Армении по футболу.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступателную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.