Федун отреагировал на победу «Спартака» в Казани
Вадим Балканов
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Владелец футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонид Федун прокомментировал победу своей команды над казанским «Рубином» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «СЭ».
По его мнению, хозяева поля выдали прекрасный матч, однако столичный коллектив смог дотерпеть и увезти из Татарстана заслуженную победу.
Также функционер отметил профессионализм защитника Ильи Кутепова, который не высказывал недовольства из-за нехватки игровой практики, и смог в сегодняшнем матче продемонстрировать качественный футбол.
Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился эмоциями после победы над казанским «Рубином».