Федун отреагировал на победу «Спартака» в Казани

Владелец футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонид Федун прокомментировал победу своей команды над казанским «Рубином» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «СЭ».

По его мнению, хозяева поля выдали прекрасный матч, однако столичный коллектив смог дотерпеть и увезти из Татарстана заслуженную победу.

Также функционер отметил профессионализм защитника Ильи Кутепова, который не высказывал недовольства из-за нехватки игровой практики, и смог в сегодняшнем матче продемонстрировать качественный футбол.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился эмоциями после победы над казанским «Рубином».