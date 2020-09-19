Щербакова выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Сызрани

Ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Анна Щербакова чисто исполнила короткую программу на этапе Кубка России в Сызрани.



Фигуристка каталась под «Элегию» Жюля Массне в исполнении скрипача Джошуа Белла и успешно исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной риттбергер.

За свое выступление девушка получила 82,13 балла и с отрывом возглавила турнирную таблицу по итогам короткой программы.

Ранее сообщалось, что Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выступающие в танцах на льду, выиграли первый этап Кубка России.