Семин раскритиковал «Локомотив» за продажу Миранчука
Анастасия Мартыненко
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин раскритиковал «железнодорожников» за продажу полузащитника Алексея Миранчука.
По мнению Семина, «Локомотив» должен был подождать и продать футболиста уже после того, как команда выступит в групповом этапе Лиги чемпионов, а уход Миранчука ослабит команду перед важным турниром.
«Потом клуб продал бы его значительно дороже, либо продать и оставить в аренде здесь. Но обезглавить команду перед Лиге чемпионов — это нонсенс, тогда не вижу, для чего мы стремимся попадать в этот великолепный турнир», — заявил специалист в передече «Все на футбол» на Матч ТВ.
Миранчук перешел в итальянскую «Аталанту».
Ранее сообщалось, что Миранчук мог продолжить карьеру в «Интере» или «Милане».