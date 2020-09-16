Семин раскритиковал «Локомотив» за продажу Миранчука

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин раскритиковал «железнодорожников» за продажу полузащитника Алексея Миранчука.

По мнению Семина, «Локомотив» должен был подождать и продать футболиста уже после того, как команда выступит в групповом этапе Лиги чемпионов, а уход Миранчука ослабит команду перед важным турниром.

«Потом клуб продал бы его значительно дороже, либо продать и оставить в аренде здесь. Но обезглавить команду перед Лиге чемпионов — это нонсенс, тогда не вижу, для чего мы стремимся попадать в этот великолепный турнир», — заявил специалист в передече «Все на футбол» на Матч ТВ.

Миранчук перешел в итальянскую «Аталанту».

Ранее сообщалось, что Миранчук мог продолжить карьеру в «Интере» или «Милане».