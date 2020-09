Макгрегор пообещал не убивать себя из-за обвинений в домогательствах

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор прокомментировал свой пост с мыслями о суициде.

О тяжелых эмоциональных переживаниях ирландец написал в Twitter после выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах.

«Я никогда себя не убью, несмотря на то, сколько людей этого желает. Все вы снова и снова пытаетесь меня подставить, но благодаря правде я всегда буду на свободе! Обвинения в отцовстве, изнасиловании, непристойном поведении – все это чушь. Что бы вы мне не пожелали, я никогда не прогнусь», — сказано в сообщении бойца в Facebook.

Ранее глава UFC Дана Уайт высказался о задержании Макгрегора.

Conor McGregor responds to the allegations made against him and addresses the notion of dark thoughts. pic.twitter.com/DU1NeTH2ws