Стала известна степень серьезности травмы Дивеева

Защитник московского ЦСКА и молодежной сборной России Игорь Дивеев прошел дополнительное медицинское обследование.

По официальной информации, у 20-летнего спортсмена выявлено повреждение двух мышц правого бедра.

Отмечается, что точные сроки возвращения Дивеева в строй не уточняются.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист провел шесть матчей и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что новых заболеваний коронавирусной инфекцией в волгоградском «Роторе» не зафиксировано.