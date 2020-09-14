В «Спартаке» поделились мнением о дебюте Кокорина
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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил дебют нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщает Sports.ru.
По его мнению, 29-летний форвард проявил себя неплохо.
«Я рад, что он спустя полтора месяца смог дебютировать. Он смог восстановиться, поэтому был сегодня в заявке.
Ему нужно как можно быстрее вернуться в строй. — уверен, Кокорин быстро справится с этим. Игрок быстрый и классный, адаптируется и наберет форму», — сказал Тедеско.
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