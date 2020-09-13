Гончаренко поделился мнением о победе ЦСКА над «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о результате матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком», передает Sport24.

Победа досталась армейскому клубу со счетом 3:1. Примечательно, что счет в матче открыл «Спартак» на 11-й минуте, однако потом подопечные Гончаренко трижды поразили ворота соперника.

«Было два разных тайма, но мы сражались за каждый сантиметр поля при поддержке болельщиков. Мы не потеряли качество после пропущенного гола и смогли переломить ситуацию», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско прокомментировал поражение «Спартака» от ЦСКА.