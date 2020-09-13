Кокорин дебютировал за «Спартак»

Нападающий Александр Кокорин дебютировал за московский «Спартак».

Он вышел на замену в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА. На 56-й минуте форвард заменил Зелимхана Бакаева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Кокорин пополнил состав «Спартака» в летнее трансферное окно 2020 года, однако перед первым туром чемпионата России получил травму.

Ранее сообщалось, что известны составы на матч ЦСКА — «Спартак».