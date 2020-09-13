Пас Радулова помог «Далласу» переиграть «Вегас» в матче плей-офф НХЛ
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В четвертом матче финального раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» оказался сильнее «Вегас Голден Найтс».
Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных хозяев с минимальным счетом 2:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джо Павелски и Джейми Бенн.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил американец Алек Мартинес.
После этой победы «звездные» увеличили отрыв в серии — 3:1.
Ранее сообщалось, что «Сибирь» на своей площадке одержала победу над китайским «Куньлунь Ред Стар».