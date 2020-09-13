Пас Радулова помог «Далласу» переиграть «Вегас» в матче плей-офф НХЛ

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В четвертом матче финального раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» оказался сильнее «Вегас Голден Найтс».

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джо Павелски и Джейми Бенн.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил американец Алек Мартинес.

После этой победы «звездные» увеличили отрыв в серии — 3:1.

Ранее сообщалось, что «Сибирь» на своей площадке одержала победу над китайским «Куньлунь Ред Стар».