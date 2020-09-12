Хабиб Нурмагомедов прервал тренировки перед боем с Гэтжи

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прервал тренировки перед своим боем против американца Джастина Гэтжи. Причиной этому послужил дискомфорт в области рта. По словам спортсмена, его беспокоит зубная боль.

«Пока не тренируюсь. У меня заболел зуб и опухла щека. Думаю, завтра тоже без тренировок обойдусь. Если видели меня на турнире, посвященном отцу 9 сентября, то заметили, что я был в маске, это тоже связано с зубом. Думаю, послезавтра начну снова тренироваться, пока все идет нормально, активная работа началась еще в июле», — цитирует Нурмагомедова Sport24.

На данный момент Хабиб находится в Абу-Даби, где 24 октября должен состояться его поединок с Гэтжи в рамках главного боя турнира UFC 254.

В своей карьере Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 боях и провел две защиты титула. Гэтжи, который является временным чемпионом легкого дивизиона UFC, в ММА провел 24 поединка и одержал 22 победы.