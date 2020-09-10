Кучеров высказался о победном голе «Тампы» в матче с «Айлендерс»

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказался о победном голе команды во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Тампы», что сделало счет в серии 2 - 0 в пользу «Лайтнинг». Кучеров забросил победную шайбу за девять секунд до финального свистка.

«В такой ситуации любой гол — это хороший гол. Мы знали, что у нас будет шанс и нам просто нужно было дождаться его. Мы получили награду и воспользовались ей», — заявил Кучеров на послематчевой пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Василевский и Кучеров вошли в тройку звезд матча «Тампы» и «Айлендерс».