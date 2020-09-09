ЦСКА не обыгрывал «Спартак» в РПЛ при судействе Карасева

Центральный матч 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными ЦСКА и «Спартаком» обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым. Об этом пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила 9 сентября.

За всю свою карьеру в чемпионатах России Карасев отсудил четыре встречи между армейцами и красно-белыми. Ни в одной из них ЦСКА не побеждал. Трижды в главном дерби страны была зафиксирована ничья, а последняя на данный момент встреча команд при судействе Карасева завершилась победой «Спартака».

Всего же 41-летний арбитр в чемпионатах России 20 раз обслуживал матчи с участием ЦСКА, в которых армейцы добыли только пять побед при восьми поражениях и семи ничьих, а также 18 игр с участием «Спартака», в которых красно-белые победили девять раз, четыре раза проиграли и еще пять раз сыграли вничью.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября на «ВЭБ Арене». Начало встречи запланировано на 19.00 мск.