Роналду сможет помочь Португалии в матче Лиги наций со Швецией
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Нападающий Криштиану Роналду сможет помочь сборной Португалии в матче Лиги наций против команды Швеции.
Об этом проинформировал сам форвард, сделав пост в своем Twitter.
«Готов к завтрашнему дню», – написал он.
Нападающий пропустил игру против Хорватии из-за инфекции на пальце ноги, однако уже закончил восстановление. Он сможет принять участие в матче против Швеции, который состоится 8 сентября.
Ранее сообщалось, что Роналду сделал предложение своей девушке.
Preparados para amanhã!�������� pic.twitter.com/9iQQmJbXdc— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 7, 2020