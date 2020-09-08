Роналду сможет помочь Португалии в матче Лиги наций со Швецией

Нападающий Криштиану Роналду сможет помочь сборной Португалии в матче Лиги наций против команды Швеции.

Об этом проинформировал сам форвард, сделав пост в своем Twitter.

«Готов к завтрашнему дню», – написал он.

Нападающий пропустил игру против Хорватии из-за инфекции на пальце ноги, однако уже закончил восстановление. Он сможет принять участие в матче против Швеции, который состоится 8 сентября.

Ранее сообщалось, что Роналду сделал предложение своей девушке.