Сборная России обыграла команду Венгрии в матче Лиги наций
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Сборная России переиграла команду Венгрии в матче второго тура Лиги наций.
Встреча, прошедшая в Будапеште, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Антон Миранчук, Магомед Оздоев и Марио Фернандес. У хозяев мячи забили Роланд Шаллаи и Неманья Николич.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Следующий матча сборная России проведет 11 октября против команды Турции.
Ранее сборные России и Венгрии объявили составы на матч Лиги наций.
Лига наций. Лига B. Группа 3. 2-й тур
Венгрия — Россия — 2:3
Голы: 0:1 — Миранчук, 15; 0:2 — Оздоев, 33; 0:3 — Фернандес, 46; 1:3 — Шаллаи, 62; 2:3 — Николич, 70.