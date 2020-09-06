Самедов поделился ожиданиями от матча Венгрия — Россия

Экс-футболист сборной России по футболу Александр Самедов поделился ожиданиями от матча Лиги наций против сборной Венгрии, передает ТАСС.

«Венгрия — хороший европейский середняк. Просто не будет, тем более соперник играет дома. Но сейчас это особую роль вряд ли сыграет — все игры проходят за закрытыми дверями из-за COVID-19», — сказал Самедов.

Также Самедов отметил, что считает Россию фаворитом данного матча.



Встреча начнется 6 сентября в 19:00 по московскому времени.

Ранее Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Венгрии.