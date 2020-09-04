Италия сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной в матче Лиги наций
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Италия сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной в матче Лиги наций.
Встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе сборной Италии отличился Стефано Сенси. За боснийцев точным ударом отметился Эдин Джеко.
Лига наций. 1-й тур
Италия — Босния и Герцеговина — 1:1
Голы: 0:1 — Джеко, 57; 1:1 — Сенси, 67.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Антон Шунин поделился впечатлениями от матча с Сербией.