Тедеско признан лучшим тренером РПЛ в августе

Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско признан лучшим тренером в августе в чемпионате России, сообщается на странице лиги в Twitter.

Под руководством немецкого специалиста красно-белые одержали четыре победы и дважды сыграли вничью. После шести туров столичный клуб с 14 очками лидирует в турнирной таблице первенства.

Также на награду претендовали Сергей Семак («Зенит»), Владимир Федотов («Сочи»), Кирилл Новиков («Динамо») и Андрей Талалаев («Ахмат»).

Ранее сообщалось, что гол полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича в матче третьего тура чемпионата России против петербургского «Зенита» признан лучшим в августе.