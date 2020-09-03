Тедеско признан лучшим тренером РПЛ в августе
Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско признан лучшим тренером в августе в чемпионате России, сообщается на странице лиги в Twitter.
Под руководством немецкого специалиста красно-белые одержали четыре победы и дважды сыграли вничью. После шести туров столичный клуб с 14 очками лидирует в турнирной таблице первенства.
Также на награду претендовали Сергей Семак («Зенит»), Владимир Федотов («Сочи»), Кирилл Новиков («Динамо») и Андрей Талалаев («Ахмат»).
Ранее сообщалось, что гол полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича в матче третьего тура чемпионата России против петербургского «Зенита» признан лучшим в августе.
�� Доменико Тедеско – лучший тренер #ТинькоффРПЛ в августе— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 3, 2020
��⚪️ За наставника «Спартака» единогласно проголосовали представители РПЛ, эксперты Матч Премьер и болельщики#ТренерМесяца pic.twitter.com/BDBzHaOVpB