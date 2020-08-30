Хлусевич остался недоволен судейством матча «Спартак» — «Арсенал»

Защитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич остался недоволен судейством матча против московского «Спартака» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба «канониров» в YouTube.

По его словам, арбитр встречи был очень жесток и практически за каждое нарушение правил со стороны гостей наказывал карточками.

«Немножко не доиграли, может быть не хватило концентрации. Будем работать.

Сложно, конечно, работать с судьями, когда они так поддерживают «Спартак» сильно. Каждый момент — желтая карточка. Очень неприятно играть», — сказал Хлусевич.

Ранее сообщалось, что форвард «Спартака» Александр Соболев высказался о лидерстве команды в турнирной таблице чемпионата России.