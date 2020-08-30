Игроки «Спартака» присоединились к сборной России
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Футболисты московского «Спартака» Георгий Джикия, Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев присоединились к сборной России. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter.
Подопечные Доменико Тедеско прибыли в Новогорск после победы в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над тульским «Арсеналом» со счетом 2:1.
Сборная России проведет свою первую игру в 2020 году 3 сентября в 21:45 по московскому времени. Соперником дружины Станислава Черчесова в Лиге наций станет сборная Сербии.
Ранее сообщалось, что форвард «Спартака» Александр Соболев высказался о лидерстве команды в турнирной таблице чемпионата России.