Игроки «Спартака» присоединились к сборной России

Футболисты московского «Спартака» Георгий Джикия, Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев присоединились к сборной России. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter.

Подопечные Доменико Тедеско прибыли в Новогорск после победы в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над тульским «Арсеналом» со счетом 2:1.

Сборная России проведет свою первую игру в 2020 году 3 сентября в 21:45 по московскому времени. Соперником дружины Станислава Черчесова в Лиге наций станет сборная Сербии.

Ранее сообщалось, что форвард «Спартака» Александр Соболев высказался о лидерстве команды в турнирной таблице чемпионата России.